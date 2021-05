மாநில செய்திகள்

மகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததை கண்டித்த மனைவியை கொலை செய்தவருக்கு தூக்கு தண்டனை + "||" + Execution for murder of wife who condemned sexual harassment of daughter

