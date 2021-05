மாநில செய்திகள்

புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வந்ததால் பஸ், மெட்ரோ ரெயில்களில் 50 சதவீத பயணிகள் மட்டுமே பயணம்

With the new regulations coming into effect, only 50 per cent of passengers will travel on bus and metro trains

