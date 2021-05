மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சட்டமன்ற தலைவர் யார்? தேர்வு செய்யும் அதிகாரத்தை சோனியாகாந்திக்கு வழங்கி தீர்மானம் + "||" + Who is the Speaker of Tamil Nadu Congress? Resolution giving the power of choice to Sonia Gandhi

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சட்டமன்ற தலைவர் யார்? தேர்வு செய்யும் அதிகாரத்தை சோனியாகாந்திக்கு வழங்கி தீர்மானம்