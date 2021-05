மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் நிலவும் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையை போக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் பிரதமருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + MK Stalin's letter to the Prime Minister to take action to alleviate the oxygen shortage in Tamil Nadu

