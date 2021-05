முதல்-அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு நந்தம்பாக்கத்தில் கொரோனா நோயாளிகள் பராமரிப்பு மையத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் திடீர் ஆய்வு

மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு நந்தம்பாக்கத்தில் கொரோனா நோயாளிகள் பராமரிப்பு மையத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் திடீர் ஆய்வு + "||" + MK Stalin's surprise visit to the Corona Patient Care Center in Nandambakkam after taking charge as First-Minister

முதல்-அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு நந்தம்பாக்கத்தில் கொரோனா நோயாளிகள் பராமரிப்பு மையத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் திடீர் ஆய்வு