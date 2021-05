மாநில செய்திகள்

தமிழக அரசின் தலைமைச்செயலாளராக வெ.இறையன்பு நியமனம் ‘தினத்தந்தி’ பவள விழாவில் இலக்கியப் பரிசு பெற்றவர் + "||" + Recipient of Literary Prize at the 'Dinathandi' Coral Festival

