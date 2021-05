மாநில செய்திகள்

‘உங்கள் தொகுதியில் முதல்-அமைச்சர்’ என்ற புதிய துறை உருவாக்கம் சிறப்பு அலுவலராக ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் நியமனம் + "||" + Shilpa Prabhakar Satish appointed Special Officer for Creation of New Department of ‘First Minister in Your Constituency’

‘உங்கள் தொகுதியில் முதல்-அமைச்சர்’ என்ற புதிய துறை உருவாக்கம் சிறப்பு அலுவலராக ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் நியமனம்