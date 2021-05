மாநில செய்திகள்

கொரோனா நிவாரண உதவியாக ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கும் திட்டம் மு.க.ஸ்டாலின் நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் + "||" + MK Stalin is launching a scheme tomorrow to provide Rs 2,000 to ration card holders as corona relief aid

