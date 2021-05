மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் அரசு டவுன் பஸ்களில் பெண்கள் இலவச பயண திட்டம் உடனடியாக அமலுக்கு வந்தது பொதுமக்கள் ஏகோபித்த வரவேற்பு + "||" + The free travel scheme for women on government town buses across Tamil Nadu came into effect immediately and was well received by the public

தமிழகம் முழுவதும் அரசு டவுன் பஸ்களில் பெண்கள் இலவச பயண திட்டம் உடனடியாக அமலுக்கு வந்தது பொதுமக்கள் ஏகோபித்த வரவேற்பு