உளவுப்பிரிவு கூடுதல் டி.ஜி.பி.யாக டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் நியமனம் சட்டம்-ஒழுங்கு கூடுதல் டி.ஜி.பி.யாக தாமரைக்கண்ணன் பதவியேற்றார் + "||" + Davidson Devasirwadham appointed Additional DGP of Intelligence Tamaraikkannan appointed Additional DGP of Law and Order

