மாநில செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு பலியான அரசு ஊழியர் உடலை ஊருக்குள் கொண்டு வர கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு சாலையில் வேலி அமைத்ததால் பரபரப்பு + "||" + Tensions erupted as villagers erected a fence on the protest road to bring the body of a civil servant killed in the corona into town

கொரோனாவுக்கு பலியான அரசு ஊழியர் உடலை ஊருக்குள் கொண்டு வர கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு சாலையில் வேலி அமைத்ததால் பரபரப்பு