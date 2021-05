மாநில செய்திகள்

பஸ்கள் ஓடாது காய்கறி, மளிகை, இறைச்சி கடைகள் மதியம் வரை இயங்கும் நாளை முதல் மீண்டும் முழு ஊரடங்கு

Buses will not run. Vegetable, grocery and meat shops will be closed till noon again

