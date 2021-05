மாநில செய்திகள்

கொரோனா தொற்று பரவலை வெகுவாக கட்டுப்படுத்தி மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாப்பதே அரசின் தலையாய குறிக்கோள் + "||" + The main goal of the government is to control the spread of corona infection and protect the livelihood of the people

கொரோனா தொற்று பரவலை வெகுவாக கட்டுப்படுத்தி மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாப்பதே அரசின் தலையாய குறிக்கோள்