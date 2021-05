மாநில செய்திகள்

சட்டசபை பா.ஜ.க. தலைவராக நயினார் நாகேந்திரன் தேர்வு எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டத்தில் ஒருமனதாக முடிவு + "||" + Assembly BJP The election of Nayyar Nagendran as the leader was decided unanimously at the meeting of the MLAs

