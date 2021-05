மாநில செய்திகள்

“கொரோனா ஒரு யுத்தம்; ஒன்றாக போராடுவது அவசியம்” மத்திய மந்திரி பிரகாஷ் ஜவடேகர் + "||" + “The Corona is a war; It is necessary to fight together, ”said Union Minister Prakash Javdekar

