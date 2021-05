மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஒரு மாதத்துக்குள் 12 மாவட்டங்களில் சித்த மருத்துவ சிகிச்சை மையங்கள் திறக்கப்படும் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல் + "||" + Minister Ma Subramanian has informed that paranormal medical treatment centers will be opened in 12 districts in Tamil Nadu within a month

