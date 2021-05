மாநில செய்திகள்

நகைக்கடை ஊழியரை கொன்று 1½ கிலோ நகை கொள்ளை கார் டிரைவர் உள்பட 7 பேர் கைது + "||" + Seven people, including the driver of a 10 kg jewelery robbery car, have been arrested for killing a jewelery shop employee

நகைக்கடை ஊழியரை கொன்று 1½ கிலோ நகை கொள்ளை கார் டிரைவர் உள்பட 7 பேர் கைது