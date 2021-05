மாநில செய்திகள்

தமிழகம், புதுச்சேரி மாநிலங்களுக்கு உடனடியாக ஆக்சிஜன், மருந்துகள் வழங்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Tamil Nadu and Pondicherry states should be provided oxygen and medicines immediately

