மாநில செய்திகள்

9 ஐ.பி.எஸ். அதிகாரிகள் இடமாற்றம் சி.பி.சி.ஐ.டி. டி.ஜி.பி.யாக ஷகீல் அக்தர் நியமனம் எம்.ரவி, நிர்வாக பிரிவு கூடுதல் டி.ஜி.பி. ஆனார் + "||" + 9 IPS Officials relocated to CPCID. Shakeel Akhtar has been appointed as the new DGP. Became

9 ஐ.பி.எஸ். அதிகாரிகள் இடமாற்றம் சி.பி.சி.ஐ.டி. டி.ஜி.பி.யாக ஷகீல் அக்தர் நியமனம் எம்.ரவி, நிர்வாக பிரிவு கூடுதல் டி.ஜி.பி. ஆனார்