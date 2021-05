மாநில செய்திகள்

கொரோனா 2-வது அலையால் வெறிச்சோடியது: சென்னை விமான நிலையத்தில் 78 விமான சேவைகள் மட்டுமே இயங்கின + "||" + Corona was devastated by the 2nd wave: only 78 flights operated at Chennai Airport

