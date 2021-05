மாநில செய்திகள்

கொரோனா நோய் தடுப்பு பணியில் கோவில்கள் மூலம் தினமும் ஒரு லட்சம் பேருக்கு மதிய உணவு + "||" + Lunch for one lakh people daily through temples in Corona disease prevention work

கொரோனா நோய் தடுப்பு பணியில் கோவில்கள் மூலம் தினமும் ஒரு லட்சம் பேருக்கு மதிய உணவு