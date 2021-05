மாநில செய்திகள்

மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு இரட்டிப்பு சம்பளம் வழங்க வேண்டும் டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Dr. Ramadoss insists on doubling the salaries of medical staff

மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு இரட்டிப்பு சம்பளம் வழங்க வேண்டும் டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்