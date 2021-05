மாநில செய்திகள்

சட்டவிரோத கட்டிடங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மெத்தனப்போக்குடன் செயல்படுகின்றனர் ஐகோர்ட்டு கடும் கண்டனம் + "||" + Chennai Corporation officials are acting leniently without taking action against illegal buildings, the court strongly condemned

