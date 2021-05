மாநில செய்திகள்

கொரோனாவை எதிர்கொள்ள கூடுதல் நிதி ஆதாரம் தேவை ‘முதல்-அமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு தாராளமாக நன்கொடை வழங்குங்கள்’ மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் + "||" + Additional funding needed to deal with the Corona ‘Make a generous donation to the First Minister’s General Relief Fund’ MK Stalin’s request

கொரோனாவை எதிர்கொள்ள கூடுதல் நிதி ஆதாரம் தேவை ‘முதல்-அமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு தாராளமாக நன்கொடை வழங்குங்கள்’ மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்