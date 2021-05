மாநில செய்திகள்

ரேஷன் கடைகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் கொரோனா நிவாரணத்தொகை வழங்கப்படும் தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Government of Tamil Nadu orders corona relief to be provided in ration shops on Sundays as well

ரேஷன் கடைகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் கொரோனா நிவாரணத்தொகை வழங்கப்படும் தமிழக அரசு உத்தரவு