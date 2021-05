மாநில செய்திகள்

அரசு செலவிலோ, சொந்த செலவிலோ என்னுடைய நூல்களை அரசு விழாக்களில் பரிசாக வினியோகிக்க வேண்டாம் தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு வேண்டுகோள் + "||" + Do not distribute my books as gifts at government ceremonies at your own expense or at your own expense.

