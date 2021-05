மாநில செய்திகள்

ஆளுங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி என்பதை கடந்து ‘‘தமிழக மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கை விரைந்து திரும்ப இணைந்து நிற்போம்’’ எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் + "||" + MK Stalin's appeal to the MLAs to go beyond the ruling party and the opposition and "stand back to the normal life of the people of Tamil Nadu"

ஆளுங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி என்பதை கடந்து ‘‘தமிழக மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கை விரைந்து திரும்ப இணைந்து நிற்போம்’’ எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்