மாநில செய்திகள்

தமிழக சட்டப்பேரவை தலைவருக்கு எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து + "||" + Opposition leader Edappadi Palanisamy congratulated the Speaker of the Tamil Nadu Legislative Assembly

தமிழக சட்டப்பேரவை தலைவருக்கு எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து