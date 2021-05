மாநில செய்திகள்

ஸ்ரீரங்கம் கோயில் ஜீயர் நியமனம் தொடர்பான அறிவிப்பு ரத்து - கோயில் இணை ஆணையர் அறிவிப்பு + "||" + Announcement regarding the appointment of Srirangam temple Jeeyar - Temple Associate Commissioner Notice

ஸ்ரீரங்கம் கோயில் ஜீயர் நியமனம் தொடர்பான அறிவிப்பு ரத்து - கோயில் இணை ஆணையர் அறிவிப்பு