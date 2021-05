மாநில செய்திகள்

மருத்துவமனைகளில் உள்ள தடுப்பூசி மையங்களை அகற்ற வேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு சென்னை ஐகோர்ட் அறிவுறுத்தல் + "||" + Vaccination centers in hospitals should be removed - Chennai iCourt instruction to the Government of Tamil Nadu

மருத்துவமனைகளில் உள்ள தடுப்பூசி மையங்களை அகற்ற வேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு சென்னை ஐகோர்ட் அறிவுறுத்தல்