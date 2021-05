மாநில செய்திகள்

உலக செவிலியர் தினத்தில் நர்சுகளுக்கு வாழ்த்து: ‘குக்கூ’ பாடலுக்கு நடனமாடி அசத்திய டாக்டர்கள், மருத்துவ பணியாளர்கள் + "||" + Congratulations to the nurses on World Nurses' Day: False doctors and paramedics dancing to the song 'Cuckoo'

உலக செவிலியர் தினத்தில் நர்சுகளுக்கு வாழ்த்து: ‘குக்கூ’ பாடலுக்கு நடனமாடி அசத்திய டாக்டர்கள், மருத்துவ பணியாளர்கள்