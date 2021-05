மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் திரைப்படத் துறையினரின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்காத வகையில் நடவடிக்கை + "||" + Action in such a way as not to affect the livelihood of the film industry during the curfew period

ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் திரைப்படத் துறையினரின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்காத வகையில் நடவடிக்கை