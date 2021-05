மாநில செய்திகள்

சிறிய கட்சி, பெரிய கட்சி என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் சட்டசபையில் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் பேச வாய்ப்பு வழங்கப்படும் சபாநாயகர் அப்பாவு உறுதி + "||" + Speaker Dad assured that all members of the Assembly would be given the opportunity to speak without distinction of small party and big party

