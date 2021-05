மாநில செய்திகள்

மக்களை காப்பாற்ற வேண்டியது அரசின் கடமை ஊரடங்கை இனிவரும் நாட்களில் கடுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும் + "||" + The duty of the state to save the people is to enforce the curfew strictly in the coming days

மக்களை காப்பாற்ற வேண்டியது அரசின் கடமை ஊரடங்கை இனிவரும் நாட்களில் கடுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும்