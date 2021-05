மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவல் குறித்து விரிவாக விவாதிக்க சட்டமன்ற அனைத்து கட்சித்தலைவர்கள் கூட்டம் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று நடக்கிறது + "||" + A meeting of all party leaders in the legislature is being held today under the chairmanship of MK Stalin to discuss in detail the corona spread

