மாநில செய்திகள்

கொரோனா சிகிச்சைக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பள்ளிவாசல் - தமிழக அரசின் ஒப்புதலுக்காக காத்திருப்பு + "||" + Mosque reserved for corona treatment - waiting for the approval of the Government of Tamil Nadu

கொரோனா சிகிச்சைக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பள்ளிவாசல் - தமிழக அரசின் ஒப்புதலுக்காக காத்திருப்பு