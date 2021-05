மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாட்டில் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி செய்ய முன்வந்தால் 30 சதவீத மூலதன மானியம் சலுகைகளை தமிழக அரசு அறிவித்தது + "||" + The Government of Tamil Nadu has announced a 30 per cent capital subsidy concession for the production of oxygen in Tamil Nadu

