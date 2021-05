மாநில செய்திகள்

“மக்களின் உயிர் காக்க உதவிக்கரம் நீட்டுங்கள்” உலகத் தமிழர்களுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் + "||" + MK Stalin's appeal to the world's Tamils to "extend a helping hand to save the lives of the people"

“மக்களின் உயிர் காக்க உதவிக்கரம் நீட்டுங்கள்” உலகத் தமிழர்களுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்