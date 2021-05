மாநில செய்திகள்

ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் இருந்து ஆக்சிஜன் வினியோகம் தொடங்கியது தமிழகத்திற்கே வழங்கப்படும் என்று கலெக்டர் தகவல் + "||" + Collector informed that the supply of oxygen from the Sterlite plant has started and will be supplied to Tamil Nadu

ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் இருந்து ஆக்சிஜன் வினியோகம் தொடங்கியது தமிழகத்திற்கே வழங்கப்படும் என்று கலெக்டர் தகவல்