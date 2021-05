மாநில செய்திகள்

தமிழகத்திற்கான தடுப்பூசிகளை வேறு மாநிலங்களுக்கு அனுப்பக்கூடாது மத்திய அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + ICC court orders Central government not to send vaccines to other states

