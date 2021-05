மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவுவதை கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு மேலும் தீவிரப்படுத்தப்படும் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + The decision was taken at a meeting chaired by MK Stalin to intensify the curfew to control the spread of corona infection in Tamil Nadu

