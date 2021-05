மாநில செய்திகள்

கொரோனா சிகிச்சைக்காக அரசு, மாநகராட்சி பள்ளிகளை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவுறுத்தல் + "||" + Instruction to keep Government and Corporation schools ready for corona treatment

