மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணிக்கு ஒரு மாதம் சம்பளத்தை வழங்கும் திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள், எம்.பி.க்கள் + "||" + DMK MLAs, MPs to give one month salary for corona prevention work - CM Stalin announcement

கொரோனா தடுப்பு பணிக்கு ஒரு மாதம் சம்பளத்தை வழங்கும் திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள், எம்.பி.க்கள்