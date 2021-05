மாநில செய்திகள்

கொரோனா நிவாரண நிதியாக ஒரு மாத ஊதியத்தை வழங்கிய தனியார் நிறுவன காவலாளி முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் அழைத்து நன்றி தெரிவித்தார் + "||" + Corona Relief Fund Private Institutional Security First-Minister MK Stalin called in person Thank you

கொரோனா நிவாரண நிதியாக ஒரு மாத ஊதியத்தை வழங்கிய தனியார் நிறுவன காவலாளி முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் அழைத்து நன்றி தெரிவித்தார்