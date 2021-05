மாநில செய்திகள்

கொரோனா ஊரடங்கில் கெடுபிடி தீவிரம்: தேவை இன்றி சுற்றித்திரிந்தவர்களின் வாகனங்கள் பறிமுதல் சென்னையில் 2,079 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Of those who wandered without need Seizure of vehicles Case against 2,079 people in Chennai

கொரோனா ஊரடங்கில் கெடுபிடி தீவிரம்: தேவை இன்றி சுற்றித்திரிந்தவர்களின் வாகனங்கள் பறிமுதல் சென்னையில் 2,079 பேர் மீது வழக்கு