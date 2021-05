மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இன்று முதல் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் அமல் காலை 10 மணி வரை மட்டுமே கடைகள் திறப்பு இ-பதிவு முறை அறிமுகம் + "||" + In TamilNadu Additional restrictions take effect today Introduction to e-registration system

தமிழகத்தில் இன்று முதல் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் அமல் காலை 10 மணி வரை மட்டுமே கடைகள் திறப்பு இ-பதிவு முறை அறிமுகம்