மாநில செய்திகள்

சென்னை மாநகராட்சி மயானங்களில், இறந்தவர்களின் உடல்களை தகனம், அடக்கம் செய்வதற்கு ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்யும் வசதி; ககன்தீப் சிங் பேடி தகவல் + "||" + Online booking facility for cremation and burial of dead bodies in corporation cemeteries; Chennai Corporation Commissioner Gagandeep Singh Bedi

