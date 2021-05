மாநில செய்திகள்

சென்னையில் இதுவரை கள்ளச்சந்தையில் ‘ரெம்டெசிவிர்’ மருந்து விற்ற 24 பேர் கைது + "||" + So far in Chennai Remdecivir drug sold on the black market 24 people arrested

சென்னையில் இதுவரை கள்ளச்சந்தையில் ‘ரெம்டெசிவிர்’ மருந்து விற்ற 24 பேர் கைது