மாநில செய்திகள்

கொரோனா கட்டளை மையத்தில் திடீர் ஆய்வு: உதவி கோரி ‘104' எண்ணுக்கு அழைத்த நோயாளியின் உறவினரிடம் பேசிய மு.க.ஸ்டாலின் உடனடியாக சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு செய்தார் + "||" + At the Corona command center Sudden study MK Stalin Arranged for immediate treatment

கொரோனா கட்டளை மையத்தில் திடீர் ஆய்வு: உதவி கோரி ‘104' எண்ணுக்கு அழைத்த நோயாளியின் உறவினரிடம் பேசிய மு.க.ஸ்டாலின் உடனடியாக சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு செய்தார்