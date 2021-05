மாநில செய்திகள்

‘ஆவின்’ பால் லிட்டருக்கு ரூ.3 விலை குறைப்பு இன்று முதல் அமல் + "||" + Per liter of milk Rs 3 price reduction Effective from today

‘ஆவின்’ பால் லிட்டருக்கு ரூ.3 விலை குறைப்பு இன்று முதல் அமல்